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04.07.2020 - 10:11 |

Transfer haberleri | De Colo için Real Madrid iddiası

Yıldız oyun kurucusu Facundo Campazzo'nun NBA'e gitmesi beklenen Real Madrid'de Arjantinli oyuncunun yerine Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun transfer edilmesi planlanıyor.

Transfer haberleri | De Colo için Real Madrid iddiası
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic sonrası oyunculardan Luigi Datome ayrılırken Kostas Sloukas ve Nando De Colo'nun da durumları merak ediliyor.

Transfer haberleri | De Colo için Real Madrid iddiası

De Colo için İspanya'dan eski takımı Valencia devreye girerken şimdi de Real Madrid'in Fransız yıldızı istediği aktarıldı. Superbasket Daily'ye Campazzo'nun NBA çıkışından 5 milyon Dolar gibi bir gelir elde etmeye hazırlanan Real Madrid, oluşacak boşluğu da Nando De Colo ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'de 2.6 milyon Euro'luk bir kontratı olduğu belirtilen oyuncunun ayrılık aşamasında olduğu aktarılmakta.

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