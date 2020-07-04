Transfer haberleri | De Colo için Real Madrid iddiası

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic sonrası oyunculardan Luigi Datome ayrılırken Kostas Sloukas ve Nando De Colo'nun da durumları merak ediliyor.

De Colo için İspanya'dan eski takımı Valencia devreye girerken şimdi de Real Madrid'in Fransız yıldızı istediği aktarıldı. Superbasket Daily'ye Campazzo'nun NBA çıkışından 5 milyon Dolar gibi bir gelir elde etmeye hazırlanan Real Madrid, oluşacak boşluğu da Nando De Colo ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'de 2.6 milyon Euro'luk bir kontratı olduğu belirtilen oyuncunun ayrılık aşamasında olduğu aktarılmakta.