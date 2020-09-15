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15.09.2020 - 13:49 | | AA

Transfer haberleri | Denizlispor Fabiano Leismann'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Boavista'dan Brezilyalı sağ beki renklerine bağladı.

Transfer haberleri | Denizlispor Fabiano Leismann'ı transfer etti
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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi.

Yeşil-siyahlı ekip Boavista forması giyen sağ bek Fabiano Leismann'ı renklerine kattığını resmi hesabından açıkladı...

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, bu sezon iç sahadaki ilk maçında 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, top çalışmalarıyla sona erdi.

Transfer haberleri | Denizlispor Fabiano Leismannı transfer etti

 

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