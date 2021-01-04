Transfer haberleri | Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe ve Başakşehir'in hedefinde

Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde ara transfer hamlelerine başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle temasa geçme hazırlığında. Savunmada alternatif isimlerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı vermek isteyen Sarı-Lacivertliler, kariyerini Fransa'da sürdüren savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u gündemine aldı.

Fransız ekibi Le Havre'ın zirve yarışından uzaklaşmasının ardından ara transfer döneminde ayrılmasına onay verdiği Ertuğrul için ciddi bir diğer taliplinin de Başakşehir olduğu ifade ediliyor.

SAKATLANAN SKRTEL'İN YERİNE

Martin Skrtel'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından defans hattını takviye etmeyi planlayan Başakşehir'in, Ertuğrul Ersoy'un transfer şartlarını araştırdığı, önümüzdeki günlerde somut hamleler atılacağı ileri sürülüyor.

Ertuğrul'a bazı Fransız ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu, mevcut şartlarda genç yıldızın Le Havre macerasına nokta koymaya çok sıcak baktığı ifade ediliyor. (Fanatik)