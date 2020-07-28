Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le şampiyon olan Eljero Elia için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yazılan haberlerde, Fenerbahçe'nin Elia ile ilgilendiği aktarıldı.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği yazıldı. Elia'nın Panathinaikos ya da Hollanda'da herhangi bir kulübe gitmesinin imkansıza yakın olduğu vurgulandı. Ancak deneyimli yıldız için Fenerbahçe opsiyonunun önemli bir hal alabileceği kaydedildi. Hollandalı oyuncu bu sezon 23 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.

2017'den beri Başakşehir'de oynayan Eljero Elia, 85 maçta 12 gol attı, 8 asist yaptı.