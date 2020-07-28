Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri
28.07.2020 - 16:41 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri

Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Eljero Elia için Fenerbahçe adı öne çıktı. Hollanda basınında sarı-lacivertlilerin sürpriz bir opsiyon olarak dikkat çektiği vurgulandı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri
ABONE OL

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le şampiyon olan Eljero Elia için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yazılan haberlerde, Fenerbahçe'nin Elia ile ilgilendiği aktarıldı.

Transfer haberleri | Fenerbahçede Eljero Elia sesleri

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği yazıldı. Elia'nın Panathinaikos ya da Hollanda'da herhangi bir kulübe gitmesinin imkansıza yakın olduğu vurgulandı. Ancak deneyimli yıldız için Fenerbahçe opsiyonunun önemli bir hal alabileceği kaydedildi. Hollandalı oyuncu bu sezon 23 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.

2017'den beri Başakşehir'de oynayan Eljero Elia, 85 maçta 12 gol attı, 8 asist yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bitirdi! Emre Belözoğlu devreye girince...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz transfer teklifi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gustavo Ayon, Fenerbahçe'yi takibe aldı
Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eljero Elia sesleri
  2. Ziraat Türkiye Kupası finali ortak basın toplantısı düzenleniyor
    Ziraat Türkiye Kupası finali ortak basın toplantısı düzenleniyor
  3. Ferrari Başkanı Elkann: Ferrari, 2022'den sonra rekabetçi olacak
    Ferrari Başkanı Elkann: Ferrari, 2022'den sonra rekabetçi olacak
  4. Fenerbahçe transfer haberleri | Gustavo Ayon, Fenerbahçe'yi takibe aldı
    Fenerbahçe transfer haberleri | Gustavo Ayon, Fenerbahçe'yi takibe aldı
  5. Son dakika | Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile çalışmalara başladı
    Son dakika | Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile çalışmalara başladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif

Son dakika | Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ta ilk hedef Marcelo

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ta ilk hedef Marcelo

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulüpler Birliği yoğun bir gündemle toplandı

Kulüpler Birliği yoğun bir gündemle toplandı

Sıradaki Haber