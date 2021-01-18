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18.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri - Fenerbahçe'de Samuel’e formül aranıyor

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in ocak ayında takıma katılması için çaba harcıyor.

Transfer haberleri - Fenerbahçe'de Samuel’e formül aranıyor
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Yeni sezon için bonservissiz olarak kadroya katılan Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe’nin çalışması bitmedi. 23 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takıma katılması için çaba harcanıyor.
Sarı-lacivertliler, QPR ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada da Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Samuel’in de Fenerbahçe’ye erken katılmak istediği Ada basınında yer aldı. Öte yandan İngiliz yıldızın sarı-lacivertlilere gelebilmek için Belçika’dan Club Brugge takımının teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

Transfer haberleri - Fenerbahçede Samuel’e formül aranıyor

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