Transfer haberleri - Fenerbahçe'de Samuel’e formül aranıyor

Yeni sezon için bonservissiz olarak kadroya katılan Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe’nin çalışması bitmedi. 23 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takıma katılması için çaba harcanıyor.

Sarı-lacivertliler, QPR ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada da Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Samuel’in de Fenerbahçe’ye erken katılmak istediği Ada basınında yer aldı. Öte yandan İngiliz yıldızın sarı-lacivertlilere gelebilmek için Belçika’dan Club Brugge takımının teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

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