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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiak'ı Cocu kaptı!
16.09.2020 - 10:13 |

Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiak'ı Cocu kaptı!

Sarı kırmızılıların gündeminde yer aldığı bilinen ve resmi teklif yaptığı ifade edilen Kamil Jozwiak'tan kötü haber geldi.

Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiak'ı Cocu kaptı!
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Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'ın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, Kamil Jozwiak'ın transferini resmen açıkladı. 

Cocu: Müthiş bir transfer yaptık

Derby Country Teknik Direktörü Phillip Cocu Jozwiak'ın transferi için şu açıklamayı yaptı;

"Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık"

Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiakı Cocu kaptı

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