16.09.2020 - 10:13 |
Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiak'ı Cocu kaptı!
Sarı kırmızılıların gündeminde yer aldığı bilinen ve resmi teklif yaptığı ifade edilen Kamil Jozwiak'tan kötü haber geldi.
Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'ın yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, Kamil Jozwiak'ın transferini resmen açıkladı.
Cocu: Müthiş bir transfer yaptık
Derby Country Teknik Direktörü Phillip Cocu Jozwiak'ın transferi için şu açıklamayı yaptı;
"Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık"