Transfer haberleri | Galatasaray istediği Kamil Jozwiak'ı Cocu kaptı!

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'ın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, Kamil Jozwiak'ın transferini resmen açıkladı.

Cocu: Müthiş bir transfer yaptık

Derby Country Teknik Direktörü Phillip Cocu Jozwiak'ın transferi için şu açıklamayı yaptı;

"Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık"