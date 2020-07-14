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14.07.2020 - 14:04 |

Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

Galatasaray'a transferde müjde gibi bir haber geldi. 2016 yazında sarı-kırmızılı takımdan Porto'ya transfer olan Alex Telles'in sözleşmesinde "bir sonraki satıştan pay" maddesi bulunuyordu. Yıldız oyuncunun Portekiz ekibinden kesin olarak ayrılacağı açıklandı.

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Galatasaray , Alex Telles'ın son durumunu yakından takip ediyor. Portekiz medyasında çıkan haberlerde yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun Porto'dan kesin olarak ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Adı Chelsea ile anılan Telles'in transferinin gerçekleşmesi sarı-kırmızılıların işine yarayacak.

Transfer haberleri | Galatasaraya Alex Telles piyangosu

Chelsea'ye yakın
Ajansspor'un derlediği habere göre, transferde adı son günlerde adı İngiliz ekibi Chelsea ile anılan Telles, Porto ile yol ayrımına geldi. Portekiz'de Mais Bastidores adlı bir programda 27 yaşındaki futbolcunun Porto kariyerinin kesin olarak bittiği dile getirildi. Telles'in Chelsea'ye maliyetinin 75 milyon Pound gibi bir rakama denk geldiği de belirtiliyor. Portekizlilerin de iddia ettiği gibi Telles'in Porto'dan ayrılığı ve olası transferi Galatasaray'a da transferde bütçe oluşturmuş olacak.

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