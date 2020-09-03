Transfer haberleri | Galatasaray'da Johansen kaygısı!

Sarı-kırmızılı takıma menajerler tarafından önerilen Stefan Johansen’in fiziksel olarak düşüşü teknik heyeti düşündürüyor. Norveçli orta sahanın maliyeti Galatasaray için uygun olsa da oyuncunun formsuzluğu Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından sorgulanıyor.

Yönetimin bu nedenle temkinli davrandığı ve Johansen’i beklettiği öğrenildi. Galatasaray istediği isimleri kadrosuna katamazsa son olasılık olarak Johansen’e yönelecek. Oyuncu gelmesi durumunda Linnes ve Omar’dan sonra Galatasaray’daki 3. Norveçli futbolcu olacak.