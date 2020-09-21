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21.09.2020 - 08:34 | | Fanatik

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Seri'ye resmi teklif...

Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Seri'ye resmi teklif...
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Galatasaray'ın kiralık aşkı Jean Michael Seri... Etebo'nun ardından kadrosunu bir orta sahayla daha güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Fildişili oyuncu için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın gelecek planlamasında yer almayan ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen 29 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'la bu hafta masaya oturacak. Seri'nin de yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giymek istemesi transferin önünü açıyor.

Terim çok istiyor

Başarılı oyuncu geçen sezon Aslan'la 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Terim, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosunda görmeyi çok istiyor.

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