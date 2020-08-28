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28.08.2020 - 08:12 |

Transfer haberleri | Garry Rodrigues adım adım Olympiakos'a

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in transferi için Olympiakos ile görüşüyor. Transferde resmi imzalar an meselesi...

Transfer haberleri | Garry Rodrigues adım adım Olympiakos'a
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda. Yunanistan'da yayın yapan Sportime'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

Transfer haberleri | Garry Rodrigues adım adım Olympiakosa

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