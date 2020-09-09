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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu
09.09.2020 - 08:43 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu

İtalyan basını, Bosna asıllı Sırp yıldıza Genoa'nın talip olduğunu duyurdu. Haberde Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

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Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna bambaşka giriyor... Siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve bu çalışmalar Vida, Ljajic gibi isimler ön plana çıkıyor.

İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi. Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi se iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.

Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.

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Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajice talip oldu

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Transfer haberleri | Genoa, Adem Ljajice talip oldu

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