Transfer Haberleri| Guelor Kanga kimdir?

Son günlerde transferi çok konuşulan isimlerden olan Guelor Kanga’nın adı Beşiktaş ile anılıyor. Gabonlu oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Guelor Kanga Kimdir? Nerede Oynuyor?

29 yaşında olan oyuncu 1.67 boyunda ve on numara mevkiisinde forma giyiyor. Son olarak Sparta Prag’da oynayan futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020’de sonra eriyor.

2017-2018 sezonunda Kızılyıldız’dan Sparta Prag’a 1 milyon euro karşılığında transfer olan Kanga’nın piyasa değeri transfermark’a göre 3.5 milyon euro.