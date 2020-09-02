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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer Haberleri | Hellas Verona Koray Günter'i kadrosuna kattı
02.09.2020 - 16:17 | | AA

Transfer Haberleri | Hellas Verona Koray Günter'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’i renklerine bağladı.

Transfer Haberleri | Hellas Verona Koray Günter'i kadrosuna kattı
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Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.

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