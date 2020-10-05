Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı
05.10.2020 - 15:10 | | ANKARA (AA) -

Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, Tottenham'da forma giyen Ryan Sessegnon'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

ABONE OL

Kulüplerden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tottenham'a 2019 yaz döneminde Fulham'dan 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu Sessegnon, Londra ekibinde sadece 12 karşılaşmada görev aldı.

Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnonu kiraladı

Transfer | Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı
    Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı
  2. Arsenal, maskotun görevine son verdi
    Arsenal, maskotun görevine son verdi
  3. Son dakika | Alpay Çelebi resmen Alanyaspor'da!
    Son dakika | Alpay Çelebi resmen Alanyaspor'da!
  4. Altay'da Berkay tamam
    Altay'da Berkay tamam
  5. Boluspor'da flaş teknik direktör kararı
    Boluspor'da flaş teknik direktör kararı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri 5 Ekim - GS, FB, BJK, TS ve Süper Lig son gün KAP transferler açıklamaları

Son dakika transfer haberleri 5 Ekim - GS, FB, BJK, TS ve Süper Lig son gün KAP transferler açıklamaları

Son dakika - İstanbul Valiliği: Formula 1 Türkiye Yarışı seyircisiz yapılacak!

Son dakika - İstanbul Valiliği: Formula 1 Türkiye Yarışı seyircisiz yapılacak!

Son dakika - Manuel Fernandes resmen Kayserispor’da

Son dakika - Manuel Fernandes resmen Kayserispor’da

Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi

Sıradaki Haber