Transfer haberleri - Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı

Kulüplerden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tottenham'a 2019 yaz döneminde Fulham'dan 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu Sessegnon, Londra ekibinde sadece 12 karşılaşmada görev aldı.