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03.09.2020 - 11:24 |

Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante

Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Fransız futbolcu N’Golo Kante, İtalyan devi Inter'in radarına takıldı.

Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante
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Geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Achraf Hakimi'yi ve Serie A'da sezonun yıldızlarından olan Nicolo Barella ve Stefano Sensi'yi kadrosuna katan Inter, rotayı Premier Lig'e çevirdi.

Transfer döneminin en flaş takımlarından olan ve Timo Werner, Hakim Ziyechi Ben Chilwell gibi isimleri kadrosuna katan Chelsea, N'Golo Kante'yi gözden çıkardı.

Chelsea'de teknik patron Frank Lampard'ın pandemi dolayısıyla liglere verilen aranın ardından pek parlak bir görüntü vermeyen N’Golo Kante'nin satışına onay verdiği öğrenildi.

29 yaşındaki Fransız futbolcu için istenen bonservis miktarı ise 50 milyon euro olarak belirlenirken, Inter'in bu transferi karşılamak için Brozovic ve Skriniar'ı satış listesine koyduğu da gelen haberler arasında.

2019-2020 sezonunda toplam 33 maça çıkan N’Golo Kante, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

Transfer Haberleri | Interin yeni hedefi N’Golo Kante

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