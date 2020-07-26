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26.07.2020 - 13:39 | | Fanatik

Transfer haberleri | İşte Daniel Sturridge'in yeni takımı...

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı İngiliz santrfor Daniel Sturridge, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle dört ay futboldan men edilmiş ve Bordo Mavililer ile olan sözleşmesini feshetmişti. Bonservisi elinde olan yıldız ismin futbola geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı İngiliz santrfor Daniel Sturridge, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle dört ay futboldan men edilmiş ve Bordo Mavililer ile olan sözleşmesini feshetmişti. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Transfer haberleri | İşte Daniel Sturridgein yeni takımı...

Daily Mail gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı haberde sağlık kontrolünden geçemeyen Loic Remy'i kadrosuna katamayan Benevento'nun rotasını yeniden Sturridge'e çevirdiği belirtildi. Gazete, Sturridge'in ise önceliğini Aston Villa'ya verdiğini ve takımın Premier Lig'de kalması hâlinde İngiliz ekibinden teklif beklediğini öne sürdü.

Serie B'yi şampiyon bitirerek Serie A'ya yükselen Benevento'da başkan Oreste Vigorito, geçtiğimiz ay Sturridge dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sturridge, her İtalyan kulübü için bir onurdur. Dolayısıyla bu transferi istemediğimi söyleyemem. Sportif direktörümüz Pasquale Foggia, Sturridge'in niyetini öğrenmek için onunla görüşürse şaşırmam." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer haberleri | İşte Daniel Sturridgein yeni takımı...

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