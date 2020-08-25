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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznan'da kalmak istiyorum
25.08.2020 - 16:04 | | Sporx

Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznan'da kalmak istiyorum

Lech Poznan'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Moder, Galatasaray hakkında konuştu.

Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznan'da kalmak istiyorum
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Galatasaray ile adı anılan Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Moder, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Instagram'dan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna Jakub Moder, "Gelen kutusu kendine geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

"LECH'TE KALMAK İSTİYORUM"

Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı. Kulüp yetkililerile bu yıl kalacağım üzeirne sözleştik." cevabını verdi.

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"ARKADAŞLARIMA BİLE MESAJ YAĞIYOR"

Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil futbol ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

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Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznanda kalmak istiyorum

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