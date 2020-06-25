Transfer haberleri | Juan Jesus kimdir? Brezilyalı Juan Jesus kaç yaşında?

Roma forması giyen Juan Jesus yine transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Fenerbahçe ile adı geçen Brezilyalı yıldız Juan Jesus ile bilgiler haberimizde yer alıyor.

Juan Jesus kimdir, kaç yaşında?

1991 yılında doğan (29) yaşında olan dünya yıldızı Juan Jesus 1,85 boyunda ve stoper bölgesinde forma giyiyor. Son olarak Roma'da forma giyen Juan Jesus yıllık 31 milyon euro kazanıyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

Futbola İnter B takımı ile başlayan Juan Jesus buradan İnter A takımına yükseldi ve burada 5 sezon forma giydi.. İnter'den Roma'ya kiralık giden Jesus 2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

29 yaşında ve 1.85 cm boyunda olan Brezilyalı yıldız Juan Jesus'un Transfermark'ta yer alan değeri ise 4 milyon euro.