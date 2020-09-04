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04.09.2020 - 14:52 |

Transfer haberleri | Kai Havertz Chelsea'ye imza atıyor

Chelsea'nin çılgın transfer havuzundaki isimlerden olan Kai Havertz, Almanya Milli Takımı kampından ayrılıp, İngiltere'de yeni takımına imza atmak için yola çıktı.

Transfer haberleri | Kai Havertz Chelsea'ye imza atıyor
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Kai Havertz, Almanya Milli Takımı kampından ayrıldı ve sağlık kontrollerinden geçmek adına İngiltere'ye doğru yola çıktı. Genç futbolcunun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye imza atması bekleniyor.

Stamford Bridge'de Frank Lampard önderliğinde yeni sezona damga vurmak isteyen Chelsea, Havertz'ten önce Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Timo Werner ve Hakim Ziyech gibi isimlerle sözleşme imzalamıştı.

İngiliz devi bu transfer için 80 milyon euro ödemesi bekleniyor. 

Havertz, koronavirüs nedeniyle geç sona eren sezonda ligde 30 mücadelede Bayer Leverkusen forması giymiş ve 12 gol, altı asist ile oynamıştı. Alman yıldız futbolcu, Avrupa kupalarında ise beş maçta dört gol atıp iki asist yapma başarısını göstermişti.

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