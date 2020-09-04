Transfer Haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!

Turuncu-beyazlı ekip, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Fatih Akyel’i getirdi.

Özür dilemişti

Adanaspor'un eski teknik patronu Coşkun Demirbakan, Temmuz ayında Hatayspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından “Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum. İlk yarı oynayan ve şimdi oynayan takımı karşılaştırabilirler. Ben bu kadar yapabildim. Herkesten özür dilerim” demiş, ilerleyen süreçte de kulüple yollar ayrılmıştı.

Fatih Akyel'in 6. takımı

Adanaspor ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Akyel, daha önce 5 farklı takım çalıştırdı. Elazığspor'daki yardımcı antrenörlüğün ardından sırasıyla Gümüşhanespor, Kocaeli Birlikspor, Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, İnegölspor ve yine Gümüşhanespor'da görev yapan isim, futbolculuk kariyerinde attığı sürpriz gollerle Fatih Terim'in gözdelerinden biri olmuştu.