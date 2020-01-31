Transfer haberleri | Kasımpaşa, Hadergjonaj'ı renklerine bağladı

Kasımpaşa, Huddersfield forması giyen Florent Hadergjonaj'ı transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcuyla kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu imzayla birlikte Kasımpaşa devre arasındaki 10. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Açıklama şöyle:

Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.