Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Transfer haberleri | Kasımpaşa, Hadergjonaj'ı renklerine bağladı
31.01.2020 - 17:08 |

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Hadergjonaj'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın transfer ettiğini açıkladı.

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Hadergjonaj'ı renklerine bağladı

Kasımpaşa, Huddersfield forması giyen Florent Hadergjonajtransfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcuyla kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu imzayla birlikte Kasımpaşa devre arasındaki 10. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Açıklama şöyle:

Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş resmen açıkladı! 4.5 yıllık imza...
    71 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı!

    Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı!

    Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

    Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

    Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

    Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

    Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel için imza töreni düzenledi

    Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel için imza töreni düzenledi

    Sıradaki Haber