Transfer haberleri | Loicy Remy, Süper Lig'e transfer oluyor

Son olarak Lille'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loicy Remy, sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşarak transfer için yola çıktığını duyurdu.

Loicy Remy'nin bu paylaşımı, kendisini takip eden Türk futbolseverleri heyecanlandırdı.

Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın edindiği bilgiye göre, Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.