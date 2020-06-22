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22.06.2020 - 08:46 | | FANATİK

Transfer haberleri | Max Kruse'ye iki takip birden

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde sözleşmesini feshedip ayrılan Max Kruse'nin yeni adresi belli oluyor.

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Şubat ayından beri maaşı ödenmediği gerekçesiyle fesih hakkını kullanan ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Max Kruse’ye 2 talip çıktı.

İspanya’da yayın yapan El Gol’de yer alan habere göre, Alman futbolcu için La Liga’dan Real Betis ve Villarreal’in devreye girdiği öne sürüldü.

Her iki takımın da tecrübeli hücumcunun menajeriyle temasa geçip, durumunu sorduğu öğrenildi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcuya ABD ve Çin’den de taliplerin olduğu kaydedildi.

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