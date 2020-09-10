Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Transfer Haberleri | Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı
10.09.2020 - 10:40 | | DHA

Transfer Haberleri | Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı

TFF 1'inci Lig'in ilk maçında yarın İzmir derbisinde Altınordu ile evinde karşı karşıya gelecek Menemenspor, gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

Transfer Haberleri | Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı
ABONE OL

Son olarak Almanya'nın Preuben Münster takımda görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı.

Hamburg altyapısından yetişen Şeref, Abbehausen, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, Berliner AK ve son olarak Preuben Münster formalarını terletti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den sürpriz golcü! Süper Lig'den...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Çıkar şu takım elbiseyi, sahaya çık!'

Transfer Haberleri | Menemensporda Şeref Özcan imzaladı

 Messi antrenmanlara geri döndü! 

 

Tomas'tan Remy açıklaması: Fenerbahçe maçında kadroda olacak
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı
    Transfer Haberleri | Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı
  2. Napoli Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
    Napoli Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
  3. ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
    ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
  4. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu Rize'de açıyor
    Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu Rize'de açıyor
  5. Akhisarspor'a yeni forma sponsoru!
    Akhisarspor'a yeni forma sponsoru!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Tyler Boyd'a talip var! Süper Lig ekibi...

Transfer Haberleri | Tyler Boyd'a talip var! Süper Lig ekibi...

Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti

Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti

Büyükekşi, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Büyükekşi, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Sıradaki Haber