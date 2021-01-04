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04.01.2021 - 11:49 | | FANATİK

Transfer haberleri | Merih Demiral 50 milyon euroya ayrılabilir

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Melih Demiral ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Merih gelecek transfer tekliflerine göre takımdan ayrılabilir...

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Uzun zamandır gelen transfer tekliflerin hiçbirini değerlendirmeyen Merih Demiral aldığı süreden memmun olmadığı için ekibiyle beraber kendine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Merih Demiral bu zamana kadar hiçbir şekilde kulüpten ayrılmayı düşünmemişti. Ancak sakatlık sonrasında iyi bir dönüş yapmış olmasına rağmen hala yeterli süreyi alamadığını düşünüyor.
Milli futbolcunun teklifleri değerlendirmek istemesinin asıl sebebi EURO 2021'e oynayarak gitmek istemesi...

Dünya devleri sıraya girdi!
İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Tottenham ile Leicester City Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüplerden sadece bazıları...

Juventus fiyatını belirledi!
Juventus 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Merih Demiral için 50 milyon Euro bonservis talep ediyor. Bilindiği üzere bu kulüplerden bazıları Merih için kiralık + zorunlu satınalma opsiyonuyla İtalyan kulübünün kapısını bir kaç kez çalmıştı. Merih'in bu transfer tekliflerinin hiç birini kabul etmemesi nedeniyle pazarlıklar başlamadan bitmişti.

Merih Demiral 50 milyon Euro...
Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmaya sıcak bakmasının ardından İtalyan kulübüne 50 milyon Euro ödeyecek takım oyuncunun bonservisini alabilecek. İtalyan kulübü kiralık + satınalma opsiyonuyla gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

Geçen sezon Juventus'a transfer olan ancak şansız bir sakatlık yaşayan Merih Demiral bu sezon başında İtalyan ekibinde üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 maçta forma giymişti.

Transfer haberleri | Merih Demiral 50 milyon euroya ayrılabilir

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