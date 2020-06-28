Transfer haberleri | Mert Çetin Kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer gündemi en çok meşgul eden oyuncalardan olan Mert Çetin’in adı bu günlerde Fenerbahçe ile anılıyor. Milli oyuncuyla ilgili bilgiler haberimizde ye alıyor.

Mert Çetin Kimdir? Kaç Yaşında?

1997 yılında doğan 23 yaşndaki Mert Çetin 1.89 boyunda ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Son olarak Roma’da forma giyen oyuncunun kulübü ile 2024 yılında kadar sözleşmesi var.

Futbola 2015'te Gençlerbirliği altyapısında başlayan genç stoper, Hacettepe ve Gençlerbirliği’nin A takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz yık ise 3 Milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer oldu.

Fenerbahçe’nin gündemindeki milli oyuncunun değeri Transfermark’a göre 1.6 Milyon Euro.