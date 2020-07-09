Transfer haberleri | Mitroglou'nu duyurdular! Yeniden Süper Lig'e...

Galatasaray’da geçirdiği kiralık dönemin ardından Hollanda’nın PSV Eindhoven takımına giden Kostas Mitroglou, şu aralar kendisine forma giyecek bir kulüp arıyor. Hollanda liginde forma giydiği 13 maçta sadece 1 kez fileleri havalandıran ve etkisiz kalan deneyimli forvetin Marsilya ile sözleşmesi 2021’e kadar sürüyor.

Fransız kulübünün, kadrosunda düşünmediği futbolcuya kulüp aradığı ortaya çıktı. L’Equipe gazetesinin haberine göre mavi-beyazlılar futbolcuyu transfer etmesine bazı Türk kulüplerine önerdi. Ayrıca Lorient kulübüne de teklif edildiği belirtilen 32 yaşındaki Yunan santrfor için kulüp arandığı belirtildi.

Marsilya’nın sezon öncesi hazırlıklarına dahil edilmeyen ismin, temmuz ortasına kadar kendisine kulüp bulması bekleniyor. Marsilya Yunan golcüyü Benfica’dan 15 milyon euro bonservisle almıştı.