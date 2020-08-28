Transfer haberleri | Moussa Sow, Ümraniyespor'da!

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Moussa Sow'u transfer etti.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

Sow, Bursaspor'a da imza atmıştı