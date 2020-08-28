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28.08.2020 - 09:09 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir

Fenerbahçe'de henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan yeni transfer Jose Sosa'nın Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

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Yeni transfer Jose Sosa, ailesiyle birlikte İspanya’da tatil yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde, 24 Ağustos’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosa, eşiyle birlikte toplam 14 gün karantina altında kalacak.

Henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun, ligin ilk haftasındaki Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

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