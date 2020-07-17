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17.07.2020 - 16:44 |

Transfer haberleri | Moussa Sow'un yeni adresi Brezilya

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Bursaspor formaları terleten Moussa Sow, futbola geri dönüyor. Senegal basınında yer alan habere göre oyuncu, kariyerini Brezilya'da devam ettirebilir.

Transfer haberleri | Moussa Sow'un yeni adresi Brezilya
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Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen ve şampiyonluk yaşayan Moussa Sow için Senegal kaynaklı sürpriz bir haber gündeme geldi. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 34 yaşındaki golcü futbolcu, Brezilya kulüplerine gönderildi. Şu an için kulüp ismi verilmezken, oyuncunun kariyerine Brezilya'da edebileceği bilgisi verildi.

Transfer haberleri | Moussa Sowun yeni adresi Brezilya

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Öte yandan Brezilya Ligi ekiplerinden Fortaleza'nın yöneticileri, oyuncunun henüz kendilerine teklif edilmediğini ancak birçok yabancı oyuncuyla temasta olduklarını kaydetti.

Kariyeri boyunca 460 müsabakada rol alan Moussa Sow, 162 gol kaydederken 52 asist üretti. Öte yandan Sow, yaklaşık 10 aydır herhangi bir takımda forma giymiyor.

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