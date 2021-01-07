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07.01.2021 - 07:11 |

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...

Rusya'dan talipleri olduğu belirtilen Ozan Tufan için Menajerlik şirketi Futureball'dan açıklama geldi.

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...
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Fenerbahçe'de Avrupa'dan birçok talibi olan Ozan Tufan'ın geleceğiyle ilgili menajerlik şirketi FutureBall'dan açıklama geldi.Spartak Moskova ve CSKA Moskova'nın istediği konuşulan Ozan Tufan için henüz resmi bir girişim olmadığı belirtilirken, "Rusya'dan arayanlar oldu ancak sadece ilgi var. Şu noktada transferle ilgili resmi bir temas olmadı" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
Uzun süredir birçok takımın listesinde olan Ozan Tufan'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklif yaptığı kaydediliyor.

 

Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Crystal Palace'ın, bu kez 10 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı kaydedildi.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 lig maçına çıkarken 4 gol 3 asit üretti.

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