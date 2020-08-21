Transfer haberleri | Papiss Cisse: "Beşiktaş ile görüşüyorum"

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cisse, Beşiktaş'la görüştüğünü de doğruladı.

Walfoot'a konuşan Papiss Cisse, Aytemiz Alanyaspor'da sezonun değerlendirmesini ve kendi performansını da yorumladı.

Aytemiz Alanyaspor ile harika bir sezon geçirdik. Ligi 5. bitirdik ve kupada final oynadık. Avrupa kupaları biletini aldık. Aytemiz Alanyaspor tarihinin en başarılı sezonuydu. Düşüş yaşadığımız dönem oldu ama çabuk toparlandık. Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitirdk. Bu takım çalışmasıydı.

"Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum"

Harika bir sezondu. Gerçekten mutluyum ama daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bununla asla tatmin olmam. Her zaman gelişim göstermeye çalışıyorum.

"Beşiktaş ile görüşüyorum"

Transferle ilgili de konuşan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı doğruladı. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş dahil birçok kulüple görüşüyorum. Formdaydım ve bu ara formumu koruyorum." ifadelerini kullandı.

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