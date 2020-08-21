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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Papiss Cisse: "Beşiktaş ile görüşüyorum"
21.08.2020 - 18:18 | | Futbol Arena

Transfer haberleri | Papiss Cisse: "Beşiktaş ile görüşüyorum"

Beşiktaş'ta trasferde son dakika... Beşiktaş'ın listesinde yer alan ve Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri | Papiss Cisse: "Beşiktaş ile görüşüyorum"
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Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cisse, Beşiktaş'la görüştüğünü de doğruladı.

Walfoot'a konuşan Papiss Cisse, Aytemiz Alanyaspor'da sezonun değerlendirmesini ve kendi performansını da yorumladı.

Aytemiz Alanyaspor ile harika bir sezon geçirdik. Ligi 5. bitirdik ve kupada final oynadık. Avrupa kupaları biletini aldık. Aytemiz Alanyaspor tarihinin en başarılı sezonuydu. Düşüş yaşadığımız dönem oldu ama çabuk toparlandık. Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitirdk. Bu takım çalışmasıydı.

Transfer haberleri | Papiss Cisse: Beşiktaş ile görüşüyorum

"Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum"

Harika bir sezondu. Gerçekten mutluyum ama daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bununla asla tatmin olmam. Her zaman gelişim göstermeye çalışıyorum.

"Beşiktaş ile görüşüyorum"

Transferle ilgili de konuşan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı doğruladı. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş dahil birçok kulüple görüşüyorum. Formdaydım ve bu ara formumu koruyorum." ifadelerini kullandı.

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