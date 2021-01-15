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15.01.2021 - 12:39 |

Transfer haberleri | Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamayan Radamel Falcao için sürpriz bir talip çıktı. ABD'den Portland Timbers, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray'da bir türlü isteneni veremeyen Radamel Falcao için yeni bir gelişme yaşandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Portland Timbers kulübü Falcao'ya talip oldu.

10 Şubat tarihinde 35 yaşına girecek Kolombiyalı forvet için Portland Timbers kulübü sahibi Merritt Paulson'ın çok istekli olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın da bu sıralar elden çıkarmaya sıcak baktığı deneyimli yıldız için sıcak gelişmelerin yaşanacağı aktarıldı.

Aynı zamanda Falcao'nun da ABD'de MLS'te oynamayı istediği ve bu nedenle Portland Timbers'ın ilgisine yakın davranacağı ifade edildi. Portland Timbers'ın Galatasaray'dan onay alacağı ve kısa zamanda Falcao ile temas kurulacağı kaydedildi. Şu anda sakatlığı olan ve en az 1 ay içinde sahalara dönebileceği dile getirilen tecrübeli oyuncu için kısa sürede karar alınacağı vurgulandı.

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Transfer haberleri | Radamel Falcaoya sürpriz talip

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