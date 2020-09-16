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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Roma, Cengiz Ünder'i satılık listesine koydu!
16.09.2020 - 16:37 |

Transfer haberleri | Roma, Cengiz Ünder'i satılık listesine koydu!

Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in satılık listesinde koyulduğu belirtildi.

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Geçen seneden beri hakkında transfer iddiaları bulunan Cengiz Ünder ile ilgili İtalya medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere Dello Sports'un haberine göre Roma, 23 yaşındaki yıldızı satış listesinde koydu.

Yaz transfer döneminde adı Napoli'yle anılan fakat transferi bir türlü sonuca ulaşmayan Cengiz'le ilgili yeni takım isimleri ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Leicester City, Alman Hertha Berlin ve diğer bir Premier Lig ekibi Everton'ın Cengiz'i istediği belirtildi. Roma ekibinin gelecek tekliflere sıcak bakacağı ve Cengiz'in gidişine onay vereceği ifade edildi.

Transfer haberleri | Roma, Cengiz Ünderi satılık listesine koydu

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