Transfer haberleri | Roma, Cengiz Ünder'i satılık listesine koydu!

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Geçen seneden beri hakkında transfer iddiaları bulunan Cengiz Ünder ile ilgili İtalya medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere Dello Sports'un haberine göre Roma, 23 yaşındaki yıldızı satış listesinde koydu.

Yaz transfer döneminde adı Napoli'yle anılan fakat transferi bir türlü sonuca ulaşmayan Cengiz'le ilgili yeni takım isimleri ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Leicester City, Alman Hertha Berlin ve diğer bir Premier Lig ekibi Everton'ın Cengiz'i istediği belirtildi. Roma ekibinin gelecek tekliflere sıcak bakacağı ve Cengiz'in gidişine onay vereceği ifade edildi.