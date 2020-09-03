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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti
03.09.2020 - 15:25 | | AA

Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti

Yılport Samsunspor, Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen stoper Kevin Boli’yi kadrosuna kattı.

Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti
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Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bu sezon CFR Cluj forması ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde de görev yapan Kevin Boli'nin yarın takımın Samsun'daki kampına dahil olacağı bildirildi.

Başkan Yıldırım da 29 yaşındaki Kevin Boli'nin tecrübesi ile takıma güç katacağını aktardı.

Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boliyi transfer etti

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