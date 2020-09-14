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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı
14.09.2020 - 10:15 | | Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA) -

Transfer haberleri | Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu Serie A ekibi Udinese ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.

30 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından pasaportunun fotoğrafı eşliğinde İngilizce "Sonraki adıma hazırım" paylaşımı yaptı.    

Transfer haberleri | Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı

 

 

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