Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir grafik çizemeyen Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından Abdulkadir Parmak ayrılıyor.

Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi. Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmeziydi.