Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası
29.12.2020 - 08:37 | | FANATİK

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası

Bu sezon eleştirilerin odağında olan Abdulkadir Parmak’ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası
ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir grafik çizemeyen Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından Abdulkadir Parmak ayrılıyor.

Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi. Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmeziydi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışılan gol! Hakeme cep telefonuyla...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'dan açıklama: Kanuni işlem başlatıldı

Transfer haberleri | Trabzonsporda Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası

 

 

Zeynep Demirel'in yeni tarzı olay oldu | 'Karşılıksız bir aşk benimkisi'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Edgar Ie'ye transfer kancası!
    Edgar Ie'ye transfer kancası!
  2. Ve belli oldu! Feghouli...
    Ve belli oldu! Feghouli...
  3. Alex de Souza futbola geri dönüyor
    Alex de Souza futbola geri dönüyor
  4. Fenerbahçe'nin yeni patronu Sosa
    Fenerbahçe'nin yeni patronu Sosa
  5. Trabzonspor'da şok eden ayrılık!
    Trabzonspor'da şok eden ayrılık!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Son dakika - Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!

Son dakika - Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet