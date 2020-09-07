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07.09.2020 - 10:05 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gregore atağı! Flavio detayı...

Bahia'da Flavio'nun partneri olan Gregore için harekete geçen Trabzonspor'un pazarlıklarda eli güçlü. Sambacı'nın, sözleşmesinin 2021'in Aralık ayında bitecek olmasını koz olarak kullanan Bordo-Mavililer transferi bitimek için bastırmaya başladı.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gregore atağı! Flavio detayı...
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Flavio ve Trondsen transferleriyle orta sahasını güçlendiren ancak bu bölgeye bir isim daha kazandırmak isteyen Karadeniz devi ön libero arayışına geçmişti. Marlon ve Flavio'yu, Brezilya'dan kadrosuna katan ve Güney Amerika piyasasına hakim olan Trabzonspor, Gregore'yi gündemine almıştı. Bahia'dan, Flavio'nun partneri olan 26 yaşındaki oyuncu için Sambacılar'la temas kuruldu.

Avrupa'yı istiyor

Flavio'nun da kefil olduğu başarılı orta saha oyuncusu için yapılan görüşmelerde Fırtına'nın eli güçlü. Gregore'nin sözleşmesinin 2021'in Aralık ayında bitecek olmasını koz olarak kullanan Bordo-Mavililer transfer için bastırmaya başladı. Oyuncunun da Avrupa'da oynamak istemesi nedeniyle Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı vurgulandı.

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Transfer haberleri | Trabzonspordan Gregore atağı Flavio detayı...

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