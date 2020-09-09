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09.09.2020 - 09:01 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifi!

Bordo-mavililer, uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki savunmacıyı ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Palmeiras kulübüne sezon başına 500 bin eurodan satın alma opsiyonlu iki yıllık kiralama teklifi sunuldu.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifi!
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Trabzonspor'da stoper arayışlarında liste başında yer alan Vitor Hugo için uzun zamandır süre gelen nabız yoklamalar sonunda resmiyete döküldü. Bordo-mavililer, sezonun başlamasına çok kısa süre kala 29 yaşındaki savunmacı için Palmeiras'a teklifini sundu. Oyuncuyla daha önce temasa geçip ikna eden yönetim, Brezilya kulübüne 2 yıllık kiralama ve devamında satın alma opsiyonu için kiralama bedeli olarak yıllık 500 bin euro önerdi.

BREZİLYA'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Oyuncunun gelmek istemesiyle eli güçlenen Trabzonspor cephesi şimdi Palmeiras'tan gelecek yanıtı bekliyor. Geçen sezondan bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Newton da transferin bir an önce bitmesini istiyor.

Vitor kimdir?

20 Mayıs 1991 doğumlu Vitor Hugo, kariyerinin büyük çoğunluğunu Brezilya'da geçirdi. 2017'de Fiorentina'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 2019'de tekrar Palmeiras'a döndü. Sambacı, başlayan Brezilya Ligi'nde oynanan 7 maçın ikisinde görev yaptı. Son lig karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Hugo'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

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Transfer haberleri | Trabzonspordan Vitor Hugo teklifi

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