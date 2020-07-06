Transfer Haberleri | Trezeguet kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında?

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Trezeguet, transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri. Adı Galatasaray ile anılan Mısırlı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Trezeguet kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

25 yaşındaki Mısırlı oyuncu 1.79 boyunda ve sol kanatta forma giyiyor. Mısır milli takımında da forma giyen Trezeguet’nin kulübü Aston Villa ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’dan 10 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, futbola ülkesinin takımlarından El Ahly’de başladı. Belçika’da Anderlecht ve Mouscron’da forma giyen başarılı oyuncu, 2018/2019 sezonunda Kasımpaşa’ya gelmişti.

Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig’de şans bulduğu 28 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Zaman zaman on numara bölgesinde de görev yapan Mısırlı futbolcunun güncel değeri Transfermarkt’a göre 8 milyon euro.