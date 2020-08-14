Transfer haberleri | Trondsen yola çıktı, geliyor  

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Anders Trondsen, bugün yeni takımına katılmak üzere Türkiye’de olacak. Rosenborg kulübünden yapılan açıklamada futbolcunun durumu ‘Trondsen Cuma günü Türkiye’ye seyahat ediyor’ diyerek duyuruldu.

Karar değiştirildi, tarih öne çekildi

Norveç kulübünden yapılan açıklamada, oyuncu için daha öncesinde pazar günü son maçına çıkması ve sonra yeni takımına katılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Ancak bu kararın değiştirildiği bilgisine yer verildi.

Aaalesund maçına çıkacaktı, iptal oldu

Pazar günü oynanacak Aaalesund maçında son kez takımın formasını giyeceği, ardından yeni takımına katılmasına karar verildiği ancak bu kararın değiştirildiği ve oyuncunun ayrılış tarihinin öne çekildiği duyuruldu. Böylece geçtiğimiz hafta oynadığı Sarpsborg karşılaşması Trondsen’in Rosenborg’daki son maçı oldu.

‘Formayı giymek için sabırsızlanıyorum’

Trondsen geçtiğimiz günlerde ülkesinde yaptığı açıklamada “Kendi adıma çok güzel bir adım attığımı hissediyorum ve bence ileri bir adım attım. Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çok fanatik bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum, onlarla buluşmayı da dört gözle bekliyorum. Korona biter de umarım bir an önce stada dönerler” ifadelerini kullanmıştı.