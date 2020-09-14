14.09.2020 - 16:22 |
Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!
Bandırmaspor bir dönem Monaco'da top koşturan ünlü oyuncu Lacina Traore'ye imza attırdı.
TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor çok konuşulacak bir transfere imza attı.
Fildişi Sahilli yıldız Lacina Traore bordo-beyazlı kulübe imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Lacina Traore."
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