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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!
14.09.2020 - 16:22 |

Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!

Bandırmaspor bir dönem Monaco'da top koşturan ünlü oyuncu Lacina Traore'ye imza attırdı.

Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!
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TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor çok konuşulacak bir transfere imza attı.

Fildişi Sahilli yıldız Lacina Traore bordo-beyazlı kulübe imza attı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Lacina Traore."

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Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspora imza attı

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