Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor çok konuşulacak bir transfere imza attı.

Fildişi Sahilli yıldız Lacina Traore bordo-beyazlı kulübe imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Lacina Traore."

Cristano Ronaldo Hazırlık Maçında 2020-21 Sezonunun İlk Golünü Attı!