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17.01.2020 - 19:07 |

Transfer haberleri | Yunus Mallı, Union Berlin'de

Union Berlin, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yunus Mallı, bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti. Yunus'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı ve herhangi bir satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.

Transfer haberleri | Yunus Mallı, Union Berlin'de
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Union Berlin, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallıyı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Wolfsburg forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Son 4 sezonu Wolfsburg formasıyla geçiren Yunus Mallı, bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti. 27 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Liginde 2 maçta sadece 52 dakika sahada kalabilmişti.

Union Berlin kulübünden yapılan açıklamada, Yunus'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı ve herhangi bir satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.

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