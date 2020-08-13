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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: "Zeki Çelik'i Atalanta istiyor"
13.08.2020 - 17:58 |

Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: "Zeki Çelik'i Atalanta istiyor"

Fransa'nın Lille takımdan forma giyen Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Zeki Çelik'i İtalya'dan Atalanta'nın istediğini söyledi.

Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: "Zeki Çelik'i Atalanta istiyor"
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Fransa'nın Lille takımdan forma giyen Yusuf Yazıcı Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Zeki'nin şu an biraz ağrısı var, antrenmanlara başlayacak. Burak ağabeyin gelmesi de bizi çok mutlu etti. Burak ağabey bu yaşta Lille'e gelerek gençlere örnek oldu."

"Atalanta istiyor"
"Zeki Çelik'i hem İngiliz hem de İtalyan takımları istiyor. İtalya'daki takım Atalanta.  Zeki'yi nasipse belki bu yıl, belki öbür sene başka bir takıma veririz. Burak ağabeyi de 36'da başka yere verebiliriz. Tabii ki benim hedefim, Lille'den daha büyük takım varsa, oralara gitmek. Benim de hayallerim var, inşallah gerçekleştireceğim."

"Bizi kıskanıyorlar"
"3 kişi olduk, umarım Lille'de daha da artarız. Burak ağabey 35 yaşında bunu yapabiliyorsa, inanmanın ve çalışmanın sınırı yoktur. Buradaki oyuncular 'Büyüyorsunuz, çoğalıyorsunuz' diyor, karakterimizin güçlü olduğunu biliyorlar, bizi kıskanıyorlar."

Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: Zeki Çeliki Atalanta istiyor

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