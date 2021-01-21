Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transferde son dakika haberi | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni transfere teklif...
21.01.2021 - 08:00 | | SABAH

Transferde son dakika haberi | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni transfere teklif...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Lemos’u gözden çıkaran ve Attila Szalai’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif geldi. İşte transferdeki detaylar.

Transferde son dakika haberi | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni transfere teklif...
ABONE OL

Sezon başında transfer ettiği Lemos'un performansından memnun kalmayan ve Macar stoper Attila Szalai'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Uruguaylı Lemos'u kiralayacak olan sarı-lacivertliler, Tisserand konusunda da bir sürpriz yapabilir.

28 yaşındaki savunma oyuncusuna eski takımı Wolfsburg talip oldu. Alman kulübünün bu teklifi yönetimin kafasını karıştırırken, iyi bir rakam gelmesi durumunda Tisserand'ın da satılabileceği öğrenildi.

1.90 boyundaki tecrübeli oyuncuyu 4 milyon Euro'ya alan F.Bahçe, daha yüksek bir teklife 'evet' diyecek ve üst düzey bir stoperi renklerine bağlayacak. Kanarya'nın yakından ilgilendiği Sokratis de Arsenal ile yollarını ayırıp boşta kaldı. 32 yaşındaki Yunan yıldız ile pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel'in ardından bir bomba daha patlattı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Transferde son dakika haberi | Fenerbahçede sürpriz ayrılık Yeni transfere teklif...

Kaleci zor anlar yaşadı! Neymar ve Mbappe...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku
    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku
  2. Fenerbahçe, Deli'yi bitiriyor!
    Fenerbahçe, Deli'yi bitiriyor!
  3. Fenerbahçe'de Tisserand'a sürpriz teklif
    Fenerbahçe'de Tisserand'a sürpriz teklif
  4. Sorunlara jet çözüm
    Sorunlara jet çözüm
  5. Herkes merak ediyordu! Hulk...
    Herkes merak ediyordu! Hulk...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ronaldo tarihe geçti Juventus kupayı kazandı!

Ronaldo tarihe geçti Juventus kupayı kazandı!

Alcoyano, Real Madrid'i İspanya Kral Kupası elemeyi başardı!

Alcoyano, Real Madrid'i İspanya Kral Kupası elemeyi başardı!

Şenol Güneş’ten 'yabancı oyuncu sayısı' açıklaması

Şenol Güneş’ten 'yabancı oyuncu sayısı' açıklaması

Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet