Tufan Kelleci, Adana Demirspor'da

PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan Tufan Kelleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Tufan Kelleci'yi kadrosuna kattı. Adana ekibi, Kelleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, istedikleri isimleri takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, takımın daha da iyi olacağı müjdesini verdi.

Adana Demirspor takımını herkesin yakından takip ettiğine dikkat çeken Sözlü, "Yaptığımız transferlerimizin çok çetin bir rekabet içerisinde olacağını görüyoruz. Hepsi de birbirinden kaliteli ve önemli isimler’’ dedi.

Sözlü, Tufan’a yönelik yaptığı açıklamada ise, "Adana Demirspor bir vitrin kulübü olma özelliği taşıyor. Herkes seni burada görecek. Sana güvenenleri mahcup etmemek için sen de çok çalışıp takımımıza katkı sağlamak için elinden geleni yapacaksın. Sana olan güvenimiz tam. İnşallah sakatlık olmadan başarılı bir sezon geçirirsin. Hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Kelleci: "Oynamak için buradayım"

Tufan Kelleci ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiayı yakından takip ediyordum. Taraftarlarımızın ünü tüm Türkiye’ye yayılmış durumda. Tribünde desteklerini bizden esirgemesinler. İnşallah hedefimize ulaşıp sezon sonu herkesin yüzünü güldürürüz. Uyum sorunu yaşayacağımı zannetmiyorum. Bir an önce arkadaşlarımla kaynaşmak istiyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Altyapı eğitimini Almanya’nın Freiburg takımında alan genç yetenek, daha önce Gaziantepspor, Bugsaşspor, Altay, Somaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’da oynarken, alt yaş gruplarında da 9 kez ay-yıldızlı formayı giydi.