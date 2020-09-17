Tüm gözler Marmaris'te!

Dünya çapındaki etapları birer birer iptal edilen Dünya Ralli Şampiyonası motorsporlarına verilen uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan WRC’nin sıradaki durağı ise Türkiye’ye olacak. Şampiyona takviminin 2., sezonun 5. yarışı olan Türkiye Rallisi 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleştirilecek.

Türkiye, bir kez daha 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de aralarında bulunduğu dünyanın en iyi, hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. Dünya çapında etkisi süren virüs sebebiyle başta Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilendi ve müsabakalar durma noktasına geldi. Koronavirüs futbolla sınırlı kalmayacak şekilde tüm spor dallarını ve aktivitelerini büyük ölçüde etkiledi. Tokyo Olimpiyatları, tenisin zirvesi Grand Slamler gibi birçok büyük organizasyon askıya alındı.

Bunlardan birisi de büyük yatırımlarla ilerleyen motor sporları müsabakaları. Dünyanın birçok noktasında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası da bundan etkilenen organizasyonlardan birisi. Japonya ve Belçika ayaklarının ertelendiğini şampiyonanın İngiltere ve Finlandiya ayakları da sınır yasaklarının sürmesi ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle iptal edildi. Spor müsabakaları ve organizasyonlarının ertelenmesi ya da iptal edilmesi başta spor paydaşları ve müsabakaların oynandığı bölge ekonomisi üzerinde önemli ölçüde etkiler yaratıyor.

Bu anlamda Türkiye ise tüm önlemleri alarak organizasyonların devamı konusunda önemli bir rol üstlendi. Bu sayede de Türkiye, Marmaris’te bir kez daha dünyanın en iyi pilotlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık protokollerinin uygulanacağı organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek. 2020 Dünya Ralli Şampiyonası takviminin beşinci yarışı olan organizasyon Marmaris’te seyircisiz olarak yapılacak.

FIA’dan teşekkür

Türkiye, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapma garantisi verdiği için FIA’dan da teşekkür almıştı. Marmaris, Ula ve Datça’da koşulacak 3 günlük büyük heyecan dünyanın da gözünü Türkiye’ye çevirmesini sağlayacak. Dünya genelinde toplamda 155 televizyon kanalı, Dünya Ralli Şampiyonası’nın en zorlu ve güzel rallilerinden biri olan Türkiye Rallisi’ni yayınlayacak.

Kingsley Coman'ın Kupalarla Dolu Kariyeri