Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün Riva’da Süper Lig kulüpleriyle kritik bir toplantı yaptı, takımlar yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesini görüştü.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dışında, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Galatasaray AŞ yöneticisi Oytun Özer toplantıda yer aldı, diğer başkanlar ise video konferans yoluyla toplantıya katıldı.

Toplantının ana gündemi yabancı sayısı oldu. Mevcut 14 yabancılı sistemin kademeli olarak düşürülmesi konuşuldu. Buna göre ilk yıl 12 (8 sahada, 4 kenarda), sonra 10 (8 sahada, 2 kenarda) ve üçüncü yıl sonunda 8 (6 sahada, 2 kulübede) yabancı benimsendi. Bununla birlikte statüde yapılacak değişiklikle birlikte ekiplere ilk 11’lerinde alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu da dile getirildi. Kulüplere ve A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e, bu konuda çalışma yapmaları için süre verildi.

Ligin başlangıç tarihi konusunda da bir ayrım yaşandı. Kulüpler liglerin 11 Eylül’de başlamasını isterken, Futbol Federasyonu ise planlamasını 28 Ağustos olarak yaptı. Şenol Güneş’in, Euro 2021 öncesinde iki hazırlık maçı oynamak için liglerin nisan sonunda bitmesini istediği ifade edildi.

Transfer döneminin de 5 Ağustos-5 Ekim arasında olması planlandı.

Bir sonraki toplantıya Teknik Direktör Şenol Güneş’in de katılacağı ve bunun sonrasında nihai kararların alınacağı belirtildi.

Digiturk’ten indirim talebi

Yayıncı kuruluş ödemeleri de toplantı gündeminde yer alan ayrı bir madde oldu. Digiturk yöneticileri, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek indirim talebinde bulundu. Kulüpler bu durumu kendi aralarında görüşerek kararlarını aktaracak.