Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru
02.07.2020 - 07:00 |

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

TFF ve Süper Lig kulüpleri bir araya geldi, yabancı sayısının üç yıl içinde kademeli olarak 14’ten 8’e indirilmesi konuşuldu. Bir dahaki toplantıya A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş de katılacak ve durum kesinlik kazanacak.

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün Riva’da Süper Lig kulüpleriyle kritik bir toplantı yaptı, takımlar yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesini görüştü.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dışında, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Galatasaray AŞ yöneticisi Oytun Özer toplantıda yer aldı, diğer başkanlar ise video konferans yoluyla toplantıya katıldı.

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

Toplantının ana gündemi yabancı sayısı oldu. Mevcut 14 yabancılı sistemin kademeli olarak düşürülmesi konuşuldu. Buna göre ilk yıl 12 (8 sahada, 4 kenarda), sonra 10 (8 sahada, 2 kenarda) ve üçüncü yıl sonunda 8 (6 sahada, 2 kulübede) yabancı benimsendi. Bununla birlikte statüde yapılacak değişiklikle birlikte ekiplere ilk 11’lerinde alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu da dile getirildi. Kulüplere ve A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e, bu konuda çalışma yapmaları için süre verildi.

Ligin başlangıç tarihi konusunda da bir ayrım yaşandı. Kulüpler liglerin 11 Eylül’de başlamasını isterken, Futbol Federasyonu ise planlamasını 28 Ağustos olarak yaptı. Şenol Güneş’in, Euro 2021 öncesinde iki hazırlık maçı oynamak için liglerin nisan sonunda bitmesini istediği ifade edildi.

Transfer döneminin de 5 Ağustos-5 Ekim arasında olması planlandı.

Bir sonraki toplantıya Teknik Direktör Şenol Güneş’in de katılacağı ve bunun sonrasında nihai kararların alınacağı belirtildi.

Digiturk’ten indirim talebi

Yayıncı kuruluş ödemeleri de toplantı gündeminde yer alan ayrı bir madde oldu. Digiturk yöneticileri, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek indirim talebinde bulundu. Kulüpler bu durumu kendi aralarında görüşerek kararlarını aktaracak.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
    Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
  2. Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
    Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
  3. Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...
    Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...
  4. Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali
    Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali
  5. Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!
    Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi

Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi

Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

Sıradaki Haber