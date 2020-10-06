Türkiye A Milli Futbol maçı ne zaman? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'de Türkiye iki zorlu sınav verecek. Bu maçlara en iyi şekilde çıkmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız öncesinde Almanya ile hazırlık maçına çıkıyor. Şimdi Türk futbolseverler Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? diye soruyor.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı 7 Ekim 21.45'te Rheinenergiestadion'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, bu maçın ardından hazırlıklarını Almanya’da sürdürecek. Milli takım kafilesi, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim’de Moskova’ya gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 19.30’da müsabakanın oynanacağı Dinamo Merkez Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00’de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45’te Rusya’ya konuk olacak. Rusya karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönecek ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girecek.

Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00’de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, son antrenmanını da tesislerde saat 18.30’da yapacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te Sırbistan’ı Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)