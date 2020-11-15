Türkiye (A Milli Takım) - Rusya: 3-2

Uluslar Ligi G Grubu'nda Türkiye Rusya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Türkiye'nin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 11. dakikada D. Cheryshev ve 57. dakikada D. Kuzyaev attı.

Kırmızı çıktı

24. dakikada Milliler'de gole giden Cenk'i indiren Semedov hakem tarafından direkt kırmızı kart gördü. Rusya 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla A Milli Takım grupta 6 puanla 3. sırada yer aldı. Rusya ise 8 puanla zirvede yer aldı.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)

Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.

24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye, sahasında Rusya'yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 20.00de başlayan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçının 11'inde Hırvatistan karşılaşmasına göre 7 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok, Nazım Sangare'nin yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral, Mert Çetin'in yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz'ün yerine Ozan Tufan, Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Türüç'ün yerine ise Kenan Karamana yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Kenan Karaman'ı görevlendirdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

AKUT EKİBİ TRİBÜNDE

Türkiyenin Rusya'yı konuk ettiği karşılaşmada Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tribünde mücadeleyi takip etti. Özellikle İzmir'de yaşanan deprem felaketinde büyük özveriyle çalışan AKUT ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) özel davetlisi olarak maçı izledi.

SELİM SOYDANIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Rusya mücadelesi öncesinde, 79 yaşına giren A Milli Takım'dan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın yaş günü kutlandı.

Selim Soydan kendisi için hazırlanan pastayı keserken, kendisini ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu ifade eden Soydan, daha sonra teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul etti ve Rusya maçı için başarılar diledi.

CENK TOSUN 399 GÜN SONRA MİLLİ TAKIMLA RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.

BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Rusya karşılaşmasını tribünden takip etti.